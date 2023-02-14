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Gündem Alın bu provokatörü hemen! TELE 1’de skandal habercilik
Gündem

Alın bu provokatörü hemen! TELE 1’de skandal habercilik

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ikiz depremi sonrası provokatörler yuvalarından başını çıkarmaya devam ediyor. TELE 1 televizyonunun provokatörleri aynı video içinde ifşa oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 11:35:00 -

TELE 1 ve bunun gibi devlet düşmanı kanallar skandal haberciliklerine itina ile devam ediyor.

Son yayınladıkları sözde depremzede videosunda ‘su’ verenin dahi olmadığını bağırarak söyleyen adamın arkasında askerin afetzedelere su dağıttığı görüldü.

Yayınlarken utanmadılar

Provokatör adam, kamerayı görünce “lan bu memlekete kimse gelmesin lan, ne oyun için ne başka bir şey için… bizi kaderimize terk ettiniz lan, içecek suyumuz yok, yiyecek yemeğimiz yok. Çocuklarımız donuyor lan” sözleri ile algı çalışmalarına başladı.

Tele 1 ekranlarında bu serzenişte bulunan adamın arkasında ise askerin vatandaşlara su ve erzak yardımı yaptığı görülüyordu.

Binlerce kişinin tepki gösterdiği video için, “devletimiz bu provokatörlere gereken yapılmalı” yorumları yapıldı.

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