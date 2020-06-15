Alım-satımda kayıplar güven zinciriyle önlenecek! Otoda ikinci ele profesyonel dokunuş

Türkiye’de yatırım aracı haline dönüşen ikinci el otoda, pazarı güçlendirerek yeni bir değer zinciri oluşturacak uygulamaların yer aldığı 2plan projesi hayata geçirildi.

Her marka, model ve yaşta ikinci el araç alım-satım hizmetlerini bayi teşkilatlanmasıyla devreye alacak proje ile hem alıcılar hem de satıcıların daha şeffaf ve güvenli bir ticaret yapmaları amaçlanıyor.

İkinci elde araç tedariğine çözüm

İkinci el araç pazarında binlerce küçük galerinin bulunduğunu belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye’de ikinci el araç pazarında yılda yaklaşık 7.5 milyon adet araç el değiştiriyor. Biz 2plan olarak bu pazarda büyük oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. İkinci el pazarında 20-25 yıllık deneyime sahip yöneticilerden oluşan bir ekibiz ve burada farklı farklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Kurmuş olduğumuz 2plan iş modeli ile değer zincirindeki tüm süreçlerin işleyişini kolaylaştıracağız. İkinci eldeki araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık. 2plan’ın farkı tecrübeli organizasyon yapısı, güçlü araç tedarik imkânı, yaygın bayi ağı ile oluşturacağı değer zinciri ve piyasada benzeri olmayan finansman modelleri olacak” dedi.

Son kullanıcıya büyük kolaylık

Oto alımında da kolaylıkların yer aldığı sistemde, ikinci el araç sahibi olmak isteyen son kullanıcıya bayiler üzerinden özel finansman paketleri sunulacak. Aracın ekspertizi başta olmak üzere, fiyatın doğru belirlenmesi, özel garanti imkânı gibi farklı yaklaşımlarla sektöre kurumsallığın aşılanması amaçlanıyor.