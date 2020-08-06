Alıcılar dikkatli olsun! Uzmanı altının neden yükseldiğini açıkladı

Dolar/TL’deki yükselişin ardından gram altın da 478 lirayla tüm zamanların yeni en yüksek seviyesini gördü. Türkiye’de bugün itibariyle çeyrek altın, 817 lirayı, yarım altın 1627 lirayı, Cumhuriyet altını da 3218 lirayı aştı. Altın, pandemi sonrası dolar karşısında yüzde 30’un üzerinde değer kazandı. Analistler altının ons fiyatının iki bin doların üzerinde kalıcı olmasını bekliyor.

Altının değerinin dolar üzerinden hesaplandığını vurgulamak lazım. Yani piyasalarda altının ons değeri, Amerikan doları ile ölçülüyor. Doların yükselmesi, altının Türk lirası karşısında değer kazanmasına sebep oluyor. Ancak altın, son dönemde dolar karşısında da yükseliyor. Yani altın, TL karşısında bu sebeple doların TL karşısında yükselişinden de hızlı bir şekilde yükseliyor.

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Covid-19 açıklamaları

BBC Türkçe’ye göre Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor. Ekonomist Eğilmez “En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor. Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor” dedi.

“Faizlerin dip yapması”

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk’teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor: Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor), doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103’ten 94’e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor), Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için), Faizlerin dip yapması (sabit getiri kalmayınca yine faiz ödemeyen ancak değeri düşmeyeceği düşünülen altın alınıyor)

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“Teşvik paketleri”

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise, teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.ABD’de geçen ay koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı.Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaşmıştı.

“Bir de kur artışı binince…”

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk’teki yazısında altının neden yükseldiğini, Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır” diyerek açıkladı. Yıldırım, Türkiye’deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının rekor kırdığını açıkladı.

“Yeni rekorlar kıracak”

Yıldırım’a göre altının yükselişi Türkiye’nin lehine: “Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor.”

Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.