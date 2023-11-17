  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Metroda bir anda böyle bağırmaya başladı! Yolcular, başörtülü kızı şaşkınlık içinde izledi

Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi CHP'de zihniyet değişmiyor

Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

Altınla ilgili şok gelişme! Elinde altını olanlar resmen çıldıracak

Almanya vermedi! Türkiye 'Bize SİHA yapmayı öğretin' diyen ülkeyle Altay Tankı için tarihi bir anlaşma yaptı

Yükselen altın fiyatları yeni bant arayışında! Gram ve çeyrek elde avuçta tutulmuyor

Camideki şerefsizlikte skandal gelişme

Mega projelerden biri daha hayata geçiriliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek

Kudüs öksüz kaldı, Mescid-i Aksa ağlıyor

Asgari ücretle ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ünlü ekonomist bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Kobi Alibaba'dan Visable'a yatırım
Kobi

Alibaba'dan Visable'a yatırım

Yeniakit Publisher
2023-11-17 16:22:00 -
Alibaba'dan Visable'a yatırım

Alibaba.com, Paris merkezli Visable GmbH'ye yatırım yaptığını duyurdu.

Alibaba.com, Paris merkezli Visable GmbH'ye yatırım yaptığını duyurdu. İki şirket, Alibaba.com'un e-ticaretteki teknolojisini ve uluslararası genişlemedeki deneyimini kullanarak, Avrupa'da Visable B2B platformları ("Wer liefert Was?" olarak bilinen) wlw ve europages'in büyümesini hızlandırmaya yönelik iş birliği yapacak.

Alibaba.com'un Başkanı Zhang Kuo, "Alibaba.com, her yerde iş yapmayı kolaylaştırmak maksadıyla küresel olarak B2B alıcıları ve satıcılarını birbirlerine bağlamak için oluşturulmuştur. Visable ile bugün duyurduğumuz ortaklık, Avrupalı KOBİ'lerin küresel e-ticaret fırsatlarından yararlanmalarına ve işlerini dijitalleştirmeyi hızlandırmalarına yardımcı olma taahhüdümüzün önemli bir parçasıdır" dedi.

Visable CEO'su Peter F. Schmid ise "İşimiz için bir ortak olarak Alibaba.com'u kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun vadeli stratejik hedefimiz, Visable'ın wlw ve europages platformları ile Avrupa'nın en kapsamlı B2B pazar yeri sunucusu pozisyonunu güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23