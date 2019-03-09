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Aliağa’ya 5 milyar liralık yatırım planı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ziyarette bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:05
Aliağa’ya 5 milyar liralık yatırım planı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ziyarette bulundu. Aliağa’ya 5 milyar liralık bir yatırım planlandığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, özellikle Ege Üniversitesi (EÜ) ve meslek hastalıkları hastanesinin Aliağa’nın geleceği açısından çok değerli projeler olduğunu söyledi.


Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay ve yönetimi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırladı. Aliağa’ya yapılacak dev yatırımlar hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgiler veren Başkan Serkan Acar, gelecek olan yatırımların Aliağa’yı şehirleşme sürecine sokacağını söyledi.


Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesinin Aliağa’ya kurulması yönünde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile anlaşma sağladıklarını ve yakın zamanda temelinin atılacağını belirten Başkan Serkan Acar, "Dünyanın en iyi meslek hastalıkları hastanesi Almanya’da bulunuyor. Aliağa’ya yapılacak olan meslek hastalıkları hastanesinin dünyanın en iyisi olması yönünde bir hedef var. Dokuz Eylül Üniversitesi ile yaptığımız görüşmelerde hastanenin bir yıl içinde hizmete açılması planlanıyor. Hastane içerisinde yanık ünitesi ve mikrocerrahi bölümleri yer alacak. Hastalıklara tanı konulması açısından da önemli bir merkez olacak. Hastanenin hizmete açılması ile birlikte Aliağa’ya yıllık 10 milyon insan tedavi için gelecek" dedi.


Ege Üniversitesi’nin ise yaklaşık 50 bin öğrenci kapasitesine sahip dev bir kampüsü Aliağa’ya kuracağını ifade eden Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:


"Uluslararası niteliğe sahip olacak olan Ege Üniversitesi Aliağamızı hem eğitim kenti yapacak hem de Aliağa ekonomisine ve esnafına büyük katkılar sağlayacak. Aliağa’nın geleceği noktasında çok önemli bir proje. Ege Üniversitesi dışında Çaltılıdere bölgemize kurulacak Türkiye’de ilk pilot uygulaması olacak ilk okul sonrası yatılı güzel sanatlar okulu da ilçemizin bir eğitim kenti olması yönünde de önemli bir adım olacak."


Başkan Serkan Acar, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona eren ziyaretin ardından Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay’a Aliağa Kent Kitaplığı’na ait kitaplardan oluşan kültür seti hediye etti. Altay, Başkan Serkan Acar’a yerel seçimler öncesinde başarılar dileyerek uğurladı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:05
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