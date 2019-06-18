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Aliağaspor, Polat Çetin ile devam

Geçtiğimiz sezon 3.

18 Haziran 2019 Salı 13:51
Aliağaspor, Polat Çetin ile devam

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’in kapısından dönen Aliağaspor, 2019-2020 sezonunda da takımı Polat Çetin’e emanet edecek.


Genç teknik adam Polat Çetin gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeniden sarı-siyahlı takıma bağlayan imzayı attı. 2016-2017 sezonunun devre arasında takımın başına geçen Polat Çetin, 1 sezon daha görev yapacak. Polat Çetin’in yardımcılığını geçtiğimiz sezon olduğu gibi Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, Sadullah Erarslan ile kaleci antrenörü Turgay Can yapacak.


İmza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aliağaspor Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, yeni sezonda da şampiyonluğun en iddialı takımı olarak yola çıktıklarını söyledi. Şimşek, “Geçtiğimiz sezon son 3 haftaya kadar liderliğimizi korumamıza rağmen son haftalarda aldığımız mağlubiyetlerle şampiyonluğu kaptırdık. Bu mahcubiyeti yaşamakla birlikte bundan aldığımız dersler var. Yeni sezonda kuracağımız güçlü kadro ile tüm BAL gruplarının en iddialı takımı olacağız. Bu anlamda teknik heyetimize sonuna kadar güveniyorum. Aliağaspor olarak hedeflerimizden hiçbir şekilde sapma yok. Yeni sezonda 3. Lig’e adımımızı atacağız” dedi.



“Geleceğin yıldızları Aliağa’da yetişiyor”


Altyapı yatırımlarına da ciddi anlamda destek verdiklerini ifade eden Şimşek, “U19 takımımız kendi grubunu lider tamamladı. U13 takımımız İzmir’de ilk 10’a girerek İzmir İl Şampiyonluğu için profesyonel takımlarının kendi kategorisindeki yarışmacı gruba kaldı. Profesyonel takımların yaş grupları ile mücadele edecek noktaya geldi. Altınordu, Altay, Göztepe gibi profesyonel takımların kendi kategorilerindeki yaş gruplarıyla final turnuvalarına katılacaklar. Bu noktada altyapı çalışmalarımız da devam etmekte. A takıma hazırlanan sporcu kardeşlerimizi de heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.



“Aliağa taraftarını futbolla yeniden barıştırdık”


Yapılan hatalardan ders çıkardıklarını belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sezonun başından itibaren takım olarak aldığımız sonuçlar gayet tatmin ediciydi. Ancak ligin sonunu istediğimiz gibi bitiremedik. Geçtiğimiz sezonda şampiyon olamasak da futbola küsen Aliağa taraftarını futbolla yeniden barıştırarak binlerce taraftarı stadımızda ağırladık. Yeni sezona geçen yıl olduğu gibi bu yılda iddialı gireceğiz. Şampiyonluğun en iddialı takımı olacağız.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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