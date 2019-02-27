Aliağaspor FK, Sultangazi’ye bileniyor

TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 4-0 yenerek en yakın rakibi Maltepespor’a dört puanlık fark atan lider Aliağaspor FK, pazar günü deplasmanda Sultangazispr ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Aliağaspor FK, çalışmalarına Aliağa Belediyesi Değirmendere Tesislerinde yaptığı tek idmanla devam etti. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan idman, açma germe ve ısınma koşuları ile başladı. Yaklaşık iki saat süren idman kısa mesafede hız çalışması ve 5’e 2 pas çalışmasıyla son buldu. TKİ Tavşanlı Linyitspor karşısında alınan farklı galibiyetle birlikte morallerin yerinde olduğu gözlemlenirken yeni transferlerinde takıma uyum sağlaması teknik heyeti memnun etti. İstanbul’un her zaman için zor bir deplasman olduğunu söyleyen Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

"Aliağa’ya üç puanla döneceğiz"

Alacakları üç puanla aradaki puan farkını korumayı istediklerini de sözlerine ekleyen Polat Çetin, “Rakibimiz ligin üst sıralarında yer alan bir takım. Kendi sahasında iyi oynayan ve konsantre olan bir oyuncu grubuna sahipler. Hafta boyunca yaptığımız çalışmalarla rakibimizin artı ve eksi yönlerini iyi tespit ettik. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Ligin en iyi takımı olarak sahaya çıkacağız ve her zamanki pozitif futbolumuzu sahaya yansıtacağız. Üç puanı alarak Aliağa’ya döneceğiz” dedi.