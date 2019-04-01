Aliağalıların tercihi Serkan Acar oldu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, resmi olmayan sonuçlara göre 27 Bin 785 oyla yeniden belediye başkanı oldu. Acar, "Seçimler fake hesaplarla kazanılmaz, seçimler yalanla, iftirayla kazanılmaz" dedi.

31 Mart gecesi, tüm Türkiye genelinde yerel seçim heyecanı yaşandı. Aliağa ilçesinde de Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar, resmi olmayan sonuçlara göre 27 Bin 785 oyla yeniden belediye başkanı oldu. Millet İttifakı Adayı Özcan Durmaz; 25 bin 268, Saadet Partisi Adayı İsmet Topal 414, Demokrat Parti Adayı Burcu Toros 197, Türkiye Komünist Partisi Adayı Atilla Işık 157, Demokratik Sol Parti Adayı Osman Nuri Kocabıyık 148, Vatan Partisi Adayı Hasan Şahin 129, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Osman Azbay 49, Bağımsız Aday Tahir Doğan 59 oy aldı.

Belediye meclis üyeliği yarışında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26 bin 467 oyla meclisin çoğunluğunu ele geçirirken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25 bin 424 oy aldı. Bu sonuçlara göre; CHP’den meclis üyesi olan 14 isim şöyle; Sedat Sarı (Kontenjan), Orhan Ulaşzade (Kontenjan), Sami Toydemir (Kontenjan), Oğuzhan Özşahin, Musa Özcan, Hakan Turan, Savaş Dağdeviren, Murat Erden, Miktad Topçu, Yasin Çıvlan, Seçil Adalet Işık, Mehmet Çelik, Gülten Taşbaş, Berkan Işık. MHP’den meclis üyeliğine seçilen 11 isim şöyle; Hakan Şimşek, Eda Kılıç, Ferhat Lek, Hilal Çelik, Zekai Erşan, Burhan Kızıl, İbrahim Halil Özer, İsmail Menderes, İsmail Meşe, Fatih Kürşat Kaplan ve Serhat Aras.

"Biz bir fidan diktik, etrafında kenetlendik, fidan büyüdü çınar oldu"

Serkan Acar, zafer gecesini Demokrasi Meydanı’nda kutladı. Binlerce Aliağalının akın ettiği Demokrasi Meydanı bayram yerine döndü. Kutlamalara katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir yaptı. Aydemir, “2014 yılında yine bu meydanda bu başarıyı sağlamıştık ve şunu söylemiştik. Biz bir fidan diktik, etrafında kenetlendik, fidan büyüdü çınar oldu. Hepimize gölge oldu demiştik. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde Serkan Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Aliağa halkına sunduğu projelerin hepsini başarıyla gerçekleştirerek Aliağa’yı daha ileriye taşıdı. Şimdi önümüzdeki beş yıl içerisinde Aliağa çağ atlayacak” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yeniden seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, “Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin bize gösterdiği bu yolda birlikte olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. İnanıyorum ve sizler de inanıyorsunuz ki biz daha yolun başındayız. Daha alacak çok yolumuz var. Aliağa’yı taşıyacak çok yerimiz var bunları birlikte başaracağız. Ben sen demekten uzak, biz demeyi öğrendiğimiz gün bu milletin bileğini dünyanın hiçbir devleti bükemeyecektir. Bizim hedefimiz 2023, 2071 olacaktır” dedi.

"Aliağa için çalışmaya devam edeceğiz"

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aliağa’da da bir demokrasi bayramının yaşandığını ve seçimlerin fake hesaplarla kazanılamayacağını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, meydanı dolduran kalabalığa hitaben şunları söyledi:

"Seçimler fake hesaplarla kazanılmaz, seçimler yalanla, iftirayla kazanılmaz. Seçimler duayla kazanılır. Benden duasını eksik etmeyen gece gündüz bu süreçte hep yanımda olan siz değerli abilerim, ablalarım, annelerim, babalarım, kardeşlerim hepinizden Allah tekrar tekrar razı olsun. Bana düşen bundan sonra size layık olmak.Şimdi 31 Mart itibariyle seçim yarışımız bitti. Yarın 1 Nisan, 1 Nisan itibariyle hepimiz birlik olup, oy veren vermeyen, hepimiz birlik olup Aliağa için çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yüzüncü yılımız. Yüzüncü yılımıza dört yıl kaldı. Yüzüncü yılda uluslararası antlaşmalar masaya yatacak. Almanya benim Hamburg’um sanayim var. İspanya turizmim var, Barselona’m var diyecek. Bizim hiç durmamamız lazım, bu vatan bizim. 2023’te sizin Hamburg’unuz Barcelona’nız var ise bizim de Aliağa’mız var diyeceğiz. Hayaller gerçeğe, Aliağa geleceğe. Şimdi İzmir’in Aliağa’sında zeybek oynama zamanı."

Gecenin sonunda Demokrasi Meydanı’nda zeybek oynayan Başkan Serkan Acar, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.