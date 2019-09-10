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Aliağa’da basketbol sahaları hizmete açıldı

SOCAR Türkiye ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na yapılan basketbol sahalarının açılışı yapıldı.

10 Eylül 2019 Salı 21:51
Aliağa’da basketbol sahaları hizmete açıldı

SOCAR Türkiye ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na yapılan basketbol sahalarının açılışı yapıldı.



Aliağa Belediyesi’nin 72 dönüm alan üzerine projelendirdiği dev sosyal donatı alanında üç adet basketbol sahası sporseverlerin hizmetine açıldı. Maviyle yeşili buluşturan ve özellikle yaz aylarında ailelerin en fazla ziyaret ettiği sosyal yaşam alanı olan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı artık basketbol tutkunlarına da ev sahipliği yapacak.



Şenlik havasında gerçekleştirilen basketbol sahalarının açılış törenine Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Şimşek, Kürşat Bahadır Turan, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim yöneticileri, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Petkim Basketbol alt yapı oyuncuları ile aileleri katıldı.



Programın açılış konuşmasını Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov yaptı. Petkim ve Socar olarak Türkiye ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduklarını belirten Mammadov, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hem Aliağa’da hem de Türkiye’de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu projelerin büyük kısmı spor alanında oldu. Petkim Spor bünyesinde mevcut olan basketbol ve voleybol okulları bu yıldan itibaren Aliağa halkına ücretsiz hizmet verecek. Spora ilgi duyan tüm çocuklarımızı kulübümüze davet ediyorum. Basketbol sahalarının açılışında başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni basketbol sahaları Aliağa için hayırlı olsun” dedi.



Socar’ın Türkiye’de ve dünyada dev enerji şirketlerinin başında geldiğini ifade eden Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ise şunları söyledi:


“Socar’ın Aliağa ve ülkemiz sporuna katkıları yadırganamaz. Socar dünya enerji devleri arasında ciddi anlamda büyüklüğü olan bir şirket. Aliağamızda sportif alanda yardımlarını esirgemeyen Petkim yöneticilerine sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bu tür yatırımların ülkemiz gençlerine ve ülkemizin geleceğine çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum.”


Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesme töreni gerçekleştirildi. Program, çekilen toplu fotoğraf ve Petkimspor alt yapı oyuncuları tarafından gerçekleştirilen gösteri maçı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:51
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