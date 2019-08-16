Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta 4 film gösterimde
Son yapım filmlerin sinemaseverler ile buluştuğu Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta, 4 film sinemaseverlerin gösterimine sunulacak.16 Ağustos 2019 Cuma 17:49
Son yapım filmlerin sinemaseverler ile buluştuğu Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta, 4 film sinemaseverlerin gösterimine sunulacak.
Aliağa Gençlik Merkezi, üç ayrı modern salonu ile sinema tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Vizyona yeni giren filmleri Aliağalı sinemaseverler ile buluşturmaya devam eden merkez, 16-23 Ağustos haftasında da son yapım filmleri beyaz perdeye yansıtacak.
Aliağa Gençlik Merkezinde 16-23 Ağustos tarihlerinde ise ‘DORA ve Kayıp Altın Şehri’, ‘Geniş Aile Komşu Kızı’, ‘Angry Birds 2’, ‘Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw’ isimli filmler gösterimde olacak. Yabancı filmlerin Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneği ile ekrana geleceği ifade edilirken sinemaseverler, 0232 616 0304 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek.
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