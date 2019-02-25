Aliağa Belediye Helvacı Spor’dan gol yağmuru İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 22.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Zübeyde Hanım Koleji Çamdibi Altınok’u 8-0 mağlup etti.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor,Zübeyde Hanım Koleji Çamdibi Altınok’u konuk etti. Helvacı Mahallesi Stadı’ndaki karşılaşama da Aliağa temsilcisi, rakibini adeta gol yağmuruna tuttu. Aliağa Belediye Helvacı Spor, rakibini farklı bir skorla 8-0 yenmeyi başardı. Aliağa temsilcisi, aldığı bu galibiyetle 43 puana ulaşırken, 2. sıradaki yerini korumayı başardı.

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