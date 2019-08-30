0553 313 94 23

Aliağa Belediye Başkanı Acar’dan personel çıkışlarına yönelik açıklama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tasarruf tedbirleri kapsamında birçok kalemde giderleri yüzde 50’ye yakın indirdiklerini belirterek, “Amacımız kimsenin ekmeği ile oynamak değil, Aliağalıların parasını verimli kullanarak Aliağa Belediyesini daha dinamik bir hale getirmek” dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 21:14
Aliağa Belediye Başkanı Acar’dan personel çıkışlarına yönelik açıklama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tasarruf tedbirleri kapsamında birçok kalemde giderleri yüzde 50’ye yakın indirdiklerini belirterek, “Amacımız kimsenin ekmeği ile oynamak değil, Aliağalıların parasını verimli kullanarak Aliağa Belediyesini daha dinamik bir hale getirmek” dedi.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, işten çıkarılan personel hakkında açıklamada bulundu. Başkan Acar, açıklamasında “Sevgili Aliağalılar, beş ay önce sizlerin teveccühü ve bu teveccühün yansıması olan oylarınızla ikinci kez göreve geldik. ‘Hayaller Gerçeğe, Aliağa Geleceğe’ diyerek ikinci perdesini açtığımız bu yolda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle maalesef tedbirli ve tasarruflu adımlar atmamız gerekti. Belediye genel giderlerinin, personel giderleri dâhil olmak üzere, tüm kalemlerinde yüzde 50’ye yakın tasarruf edilmesi yönünde aldığımız tedbirlerle beraber personel sayısı da yüzde 28 oranında azaltıldı. Tabi bunların içerisinde en çok göze batan, en çok konuşulan ve üzerinden siyaset yapılan konu, işçilerimizin işten çıkartılması oldu.” diye konuştu.



“İşçilerimizin yasal hakları ödenmektedir”


Aliağalıların parasını daha verimli kullanmak istediklerini vurgulayan Başkan Acar, “Bu adımları atarken amacımız kimsenin ekmeği ile oynamak değil, Aliağalı hemşehrilerimin parasını daha verimli kullanarak belediyemizi daha dinamik bir hale getirmekti. Tüm tasarruflardan ve gelir artırıcı önlemlerden edinilecek maddi manevi kazanımlarla, vaat ettiğimiz projeleri yerine getirebilmek, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için bu yola girdik. Bu süreçte ister istemez birçok söylentide, yargısız infazda bulunan kesimler olmuştur. Aliağa kamuoyu bilmelidir ki belediye işçilerimizin iş akitlerinin sonlandırılması bitmiştir ve iş akdi sonlandırılan işçilerimizin yasal hakları ödenmektedir. Yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız tüm personelimize, Aliağa’ya fayda getiren tüm çalışmaları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“Bütçenin büyük bir bölümü projelere ayrılacak”


Hedeflerinin borç sorunu olmayan, bütçesinin büyük bölümünü projelere ve hizmete ayıran, Türkiye’ye örnek bir belediye inşa etmek olduğunu belirten Acar, açıklamasına şöyle devam etti: “Tüm belediyelerin ortak sorunu olan borç yükü, bizim de hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük engeli teşkil edecekti. Belediye gelirlerinde beklenmeyen azalmaların olması ve buna bağlı olarak da ödeyemeyeceğimiz maaşlar üzerinden mağduriyetin oluşmaması için, hem belediyemizin hem de personelimizin yeni bir yol çizebilmesi adına doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte belediyemizi ve Aliağamızı ileriye taşımak, projelerimizi hayata geçirebilmek için bir kez daha ’Hayaller Gerçeğe, Aliağa Geleceğe’ diyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Süper Lig
    1. Futbol: Süper Lig
    2. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    3. Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    4. Cinayet şüphelisi polise yakalanmamak..
    5. Aliağa Belediye Başkanı Acar’dan..
    6. Federer ve Pliskova, ABD Açık'ta 4...
    7. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    8. İran'da haftanın maçını Mustafa..
    9. Tokat’ta fener alayı
    10. Hentbol: EHF Kupası
    11. Bisiklet sepetinde tarihi..
    12. İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran..
    13. Trump, Kuveyt Emiri ile Beyaz Saray'da..
    14. Dengesini kaybederek düşen paraşütçü..
    15. Karabükspor’da Sivas Belediyespor maçı..
    16. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu..
    17. Kediye tekme atan kadın güvenlik..
    18. Tarihçi Gürsoy Solmaz: 30 Ağustos..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuzularımızı..
    20. Muğla'da orman yangını
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak