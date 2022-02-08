Ali Yasak ifadesine ne dedi, ne söyledi? Kadir Yasak, Ali Yasak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu nasıl öldürdü?

Sunucu Ece Erkin'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin tutuklu zanlılarından Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Ali Yasak, Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arasında geçen son diyaloğu anlattı.

Ali Yasak ifadesine ne dedi?

Ali Yasak ifadesine 26 Ocak tarihinde kardeşi Kadir Yasak ile buluşmaya gittiğini belirterek şunları anlattı: "Kadir'i göremeyince aradım ve nerede olduğunu sordum. O da bana balıkçılar çarşısının yanında bulunan tekelin yanında olduğunu ve arkadaşı Okan K.'yi gördüğünü söyleyerek, beni yanına çağırdı. 'Buradan beraber gideriz' dedi. Daha sonra ben belirtilen yere gittiğimde kapıda Seccad Y. İsimli şahsı gördüm. Bana Cunda Balık isimli yeri gösterdi. Seccad Y., Bana kardeşimin balıkçıda oturduğunu birileriyle konuştuğunu ve problem olabileceğini söyleyerek 'Git bir bak' dedi."

Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne konuştu?

"Ben içeri girdim, kardeşimin olduğu masaya oturdum. Masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kardeşim, daha sonra medyadan öğrendiğim Serkan Dakman vardı. Kendimi tanıttım. Şafak'a Kadir'in ağabeyi olduğumu söyledim. Aralarında hararetli bir konuşma vardı. Ben konuya vakıf değildim araya girdim. Kendisine 'Şafak Abi' olarak hitap ettim. 'Aranızda bir sorun varsa sakince çözelim' dedim. Görüşmede Şafak, Kadir'e hakaretler ediyordu.

Ben en son duyduğum kadarıyla Kadir, Şafak'a hitaben; 'Şafak Abi, sen benim arkamdan böyle böyle küfür mü ediyorsun? Bunun üzerine Şafak daha çok şiddetli konuşmaya başladı ve Kadir'e sesini yükseltmeye, ağır hakaretler ile küfretmeye başladı. Her ne kadar araya girmeye çalışsam da ilk anda başarılı olamadım. Şafak'ın Kadir'e küfür ederek parmak salladığını gördüm. O arada Kadir, Şafak'a bana hakaret, küfür etme dedi."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl vuruldu?

Tartışma esnasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Kadir'i (Yasak) sakinleştirmeye çalıştığını ve aralarına girdiğini belirten Ali Yasak şöyle devam etti: "Ben Şafak'ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı ve döndüğümde Kadir'in elinde silah gördüm. Şafak vuruldu ve yere düştü. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa daha bir el ateş ettiğini gördüm. Ben bu süreçte Şafak'ı dışarıya çıkartıp ambulansı çağırmak istedim. Şafak kilolu olduğu için taşıyamadım. Ve sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak'ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim.

Kadir Yasak Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na kaç el silah sıktı?

Daha sonra Kadir, Şafak'ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. Hayatımda daha önce hiçbir çatışmanın içerisinde bulunmadım. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlunu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren silah nerede bulundu?

Daha sonrasında silahı Kadir Yasak'tan alarak oradan uzaklaştıklarını belirten Ali Yasak, "Daha sonra Kadir ile olay gecesi Yeşilyurt civarında sokaklarda gezdik. Sabah 9 gibi arkadaşım Batuhan A'yı aradım ve 'Dün gece Kadir bazı olaylar yaptı, kavga etti, işe gitmediysen gel beni dondurmacının ilerisinden al' dedim. Batuhan gelerek beni aldı. Batuhan'ın evine gittik. Kadir bu esnada halen sokaklarda geziyordu. Daha sonra medyadan konuyu duydum ve Şafak'ın vefat ettiğini öğrendim. Olay silahı bendeydi. Ben Batuhan'a kendimi kötü hissettiğimi ve hava almak istediğimi söyledim, o da bana her zaman kedileri beslediğini, kendisiyle dışarıya çıkabileceğini söyledi.

Kedi maması alarak Batuhan ile dışarıya çıkarak sahile gittik. Bana silahı gömmek için boş poşet lazımdı. Ancak Batuhan'ın haberi olmadığı için ben Batuhan'a bütün kedileri beslettim ve boş mama poşetini alıp, kayalıklara doğru ilerledim. Silahı belimden çıkartıp, poşete koyup kayalıkların arasında gömdüm. Batuhanın bundan haberi yoktu. Yakalandığım gün kendi rızamla kimse benden bir şey talep etmeden bu silahı kendim teslim ettim. Daha sonra tekrar Batuhan'ın evine döndük" dedi.