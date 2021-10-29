Ali Yalçın’dan Kosova temennisi

YENİ AKİT ANKARA

Kosova Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü’nün organize ettiği “Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk” programı kapsamında Türkiye’ye gelen Kosova heyeti ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kosova heyeti Memur-Sen ile bir araya geldi. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kosova Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü’nün organize ettiği “Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk” programı kapsamında Türkiye’ye gelen Kosova heyeti ile kahvaltıda bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Ali Yalçın, ülkemizle tarihi ve kültürel bağları olan Kosova ile, eğitim sendikaları ile iş birliğini her geçen gün kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



Yalçın, “Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin 98. yılı. Bu vesileyle nice yıllar diliyor, Kosova ile dostluğumuzun ebediyete kadar devam etmesini temenni ediyorum. Kosova’yı ilk tanıyan, ilk serbest ticaret anlaşmasını yapan devlet olarak ülkemizin Kosova ile tarihi ve kültürel bağları mevcuttur. Bizler de, sendika olarak, Kosova’daki emek örgütleriyle, eğitim sendikalarıyla iş birliğimizi her geçen gün kuvvetlendirmeye çalışıyoruz” dedi.



Birleşik Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası (SBASHK) Başkan Yardımcısı Ymer Ymeri, Eğitim-Bir-Sen ile 2016 yılından bu yana farklı zamanlarda bir araya geldiklerini ifade ederek, “Her görüşmemiz, ilişkilerimizi daha da artırmaya dönük olumlu adımlara vesile oldu. Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği bu programa Ali Yalçın’ın sayesinde dâhil olduk. Katkılarından ve misafirperverliğinden ötürü Eğitim-Bir-Sen’in kıymetli başkanına ve yöneticilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.