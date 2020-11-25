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Gündem Ali Yalçın'dan çağrı: Öğretmenlik Kanunu TBMM’ye getirilsin
Gündem

Ali Yalçın'dan çağrı: Öğretmenlik Kanunu TBMM’ye getirilsin

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 24 Kasım’da öğretmenlere verilebilecek en büyük müjdenin, çalışma şartlarını iyileştirecek, mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanununun TBMM gündemine getirilmesi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:33:00 -
Ali Yalçın'dan çağrı: Öğretmenlik Kanunu TBMM’ye getirilsin

Türkiye’de 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Yalçın, kanun eksikliğinin boşluk, yoksunluk oluşturduğunu belirtti. Ali Yalçın, şöyle devam etti: “Biz meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz.”

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