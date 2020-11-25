Ali Yalçın'dan çağrı: Öğretmenlik Kanunu TBMM’ye getirilsin

Türkiye’de 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Yalçın, kanun eksikliğinin boşluk, yoksunluk oluşturduğunu belirtti. Ali Yalçın, şöyle devam etti: “Biz meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz.”