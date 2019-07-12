Ali Yalçın: Solcular emek dostu değil

Hacı Yakışıklı Ankara

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, medya temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart’tan sonra belediyelerde yaşanan CHP kıyımına vurgu yapan Yalçın, şunları söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, medya temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart’tan sonra belediyelerde yaşanan CHP kıyımına vurgu yapan Yalçın, şunları söyledi: “Sol sendikalar da, sol partiler de emek dostu olmadıklarını, emek mücadelesi derdinde olmadıklarını ispatlamıştır. 31 Mart CHP’li belediyeler ve başkanları emeğin hakkı nasıl yenilir resitali veriyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu verdiği sözle garantör olmayı vadetmişti. Partisinin belediye başkanları, emeği ve emekçiyi yok eden gladyatör olmayı tercih ettiler. Solcu olduğunu söyleyen parti, solcu olduğunu söyleyen sendikayla iş birliği yaparak sendikal baskıda ve iş güvencesine saldırıda suç ortağı oldular.”