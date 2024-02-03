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Aktüel Ali Ulvi Hoca dualarla yâd ediliyor
Aktüel

Ali Ulvi Hoca dualarla yâd ediliyor

Yeniakit Publisher
2024-02-03 10:41:00 -
Ali Ulvi Hoca dualarla yâd ediliyor

Ömrünü genç nesilleri yetiştirmeye vakfeden, ilim, edep, irfan adamı, gönül insanı, şiir üstadı Ali Ulvi Kurucu vefatının 22. yılında hayırla ve rahmetle anılıyor. Ali Ulvi Hoca, Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan sevgisinden dolayı Medine’ye taşınmıştı.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) olan sevgisinden dolayı Medine’ye taşınan ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini ezbere bilen Ulvi Kurucu Hoca, 3 Şubat 2002 günü 82 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Merhum Ali Ulvi Hoca, Mescidi Nebevi Camii’nde sabah namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Medine’deki Cennet’ül Baki Kabristanlığı’na defnedilmişi.

Çağımızın Mehmed Âkif'iydi

1922’de Konya’da doğan Kurucu, ilk ve orta öğrenimini burada okudu. Hafızlığını tamamladıktan sonra 1938 yılında ailesi ile birlikte Medine’ye gitti. Yükseköğrenimini Kahire Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Medine’de uzun müddet Evkaf Dairesi’nin İnşaat ve Sicillat Emini olarak çalıştı. 1953’ten 1975’e kadar Sultan Mahmud’un yaptırdığı Mahmudiye Kütüphanesi’nde, daha sonra da 1985’te emekli olana kadar Şeyhülislâm Arif Hikmet Kütüphanesi’nde çalıştı. Ali Kemal Belviranlı’nın 1950’de İstanbul’da çıkarmaya başladığı ‘İslâm’ın Nûru’ adlı dergide şiirler yayınlayan Ali Ulvi Kurucu’nun elinden on binlerce ecdad yâdigarı kıymetli eser geçmiştir. Kurucu’nun iki erkek, bir kızı olmak üzere üç çocuğu da Medine’deydi.

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