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Ekonomi Ali Türkkan, Red Bull ailesine katıldı
Ekonomi

Ali Türkkan, Red Bull ailesine katıldı

Ali Türkkan: -"Benim için Red Bull sporcusu demek, işinde en iyi olan demek. Tüm şampiyon ralli pilotlarının birer Red Bull sporcusu olduğunun farkındayım"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:35:46 -
Ali Türkkan, Red Bull ailesine katıldı

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin rallideki genç sporcularından Ali Türkkan, Red Bull ailesine katıldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 6 yaşından beri direksiyon başında olan, 21 yaşındaki pilot, bundan sonra Red Bull sporcusu olarak yarışacak.

2016 yılında Prokart Türkiye Dayanıklılık Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan Ali Türkkan, 2017 yılında ise hem Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup birinci hem de V1 Challenge Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

2018 Türkiye Şampiyonlar Şampiyonası’nda henüz 18 yaşında finale çıkan Red Bull sporcusu Türkkan, 2019 Yeşil Bursa Rallisi’nde ise genç pilotlar sıralamasında şampiyon, genel klasmanda ise üçüncülük elde etti.

2019 yılından bu yana, 5 Türkiye Ralli şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın mentörlüğünde çalışmalarını sürdüren Ali Türkkan, aynı sene Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 3 kez Genç Pilotlar birinciliği elde etti.

Ali Türkkan, son olarak da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Red Bull Gaming Ground çatısı altında bu sene ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Türkkan, Red Bull ailesine katılmanın kendisi için inanılmaz bir motivasyon olduğunu belirterek “Benim için Red Bull sporcusu demek, işinde en iyi olan demek. Tüm şampiyon ralli pilotlarının birer Red Bull sporcusu olduğunun farkındayım. Bu ailenin bir parçası olmak hem uluslararası arenada benzeri olmayan bir referans hem de motivasyon bakımından yalnız olmayacağımın bir işareti.” ifadelerini kullandı.


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