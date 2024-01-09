Ali Sinanoğlu'ndan faşist Tanju Özcan'a 'soytarı' ayarı
BJK Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, Bolu Belediyesi'nin başında bulunan faşist Tanju Özcan'a verdiği ayar beğeni topladı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Bolu'ya hizmet etmesi gerekirken faşistlik yapmanın derdine düşen Tanju Özcan, yine boş işlerle gündeme geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den kovduğu Tanju Özcan, Batman'da Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüşte açılan Kelime-i Tevhid bayrağından rahatsız oldu.
LGBT ahlaksızlığı için yürüyenlere ses çıkarmayan Özcan, etkinlik ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşlara "soytarılar" diyerek hakaret etti.
Ali Sinanoğlu'ndan Tanju Özcan'a ayar
BJK Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu faşist Tanju Özcan'a ayar verdi.
Özcan'ın paylaşımını alıntılayan Özcan, "Kişi karşısındakini kendinden bilirmiş Tanju." ifadelerini kullandı.
İşte Ali Sinanoğlu'nun o paylaşımı:
"Lâ İlâhe İllallâh, Muhammedün Resulullah" Tanju yine tanjuluk yapmış. Kişi karşısındakini kendinden bilirmiş Tanju.
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