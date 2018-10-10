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Ali Şen'den çarpıcı Cocu ve Comolli yorumu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları değerlendiren eski başkanlardan Ali Şen, çarpıcı ifadeler kullandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
Ali Şen'den çarpıcı Cocu ve Comolli yorumu

Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İşte Ali Şen'in yaptığı dikkat çeken açıklamalar...

''Kırmızı halılar, cenazeler... Stephen King'in kitabını okuyorum zannettim. Halbuki burası Fenerbahçe Kulübü ve yıl 2018.''

''Volkan'ın başkana saygısızlık yapması düşünülemez ve onu da hiçbir şekilde haklı çıkarmaz. Fakat başkana saygısızlık yapmışsa, Volkan ayıp etmiş. Bu mevzu bahis dahi olamaz, konuşulamaz bile...''

''Cocu ve Comolli'ye Zagreb dönüşünde uçakta ''Güle güle'' derdim ama başkan devam ediyorsa, destek vereceğiz...''

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Ali Şen

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