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Ali Şekerdağ kimdir nerelidir?

Ali Şekerdağ İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı olduğu açıklanmasıyla birlikte Ali Şekerdağ’ın hayatı merak konusu oldu.Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçilen Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ nereli ve kaç yaşında? İşte Ali Şekerdağ hayatı.

04 Aralık 2018 Salı 13:09
Ali Şekerdağ kimdir nerelidir?

Ali Şekerdağ İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı olduğu açıklanmasıyla birlikte Ali Şekerdağ’ın hayatı merak konusu oldu.  Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçilen Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ nereli ve kaç yaşında? İşte Ali Şekerdağ hayatı.

Ali Şekerdağ kimdir?

Ali Şekerdağ, 1961 Palu’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Elazığ’da tamamladı. Yükseköğrenimini yurt dışında sürdürmek üzere ülke dışına çıktı, fakat ailevi nedenlerden dolayı Elazığ’a geri dönmek zorunda kaldı.1981 yılında aktif ticarete başladı. Sonrasında hayvancılık, sanayi(un imalatı), mobilya bölge bayilikleri ve inşaat sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.1991 yılında kendi grubundan Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçildi. 6 Dönem Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği ve ETSO Başkanlığı görevinde bulundu. 2016 yılında Türk Eğitim Derneği’nin(TED) 36. Şubesini Elazığ’a kazandırdı. Halen TED Elazığ Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TED Yüksek İstişare Kurulu üyeliği ve TED Üst Kurul Delegeliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Elazığ 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55.8

MHP adayı Bilal Çoban % 29.1

CHP adayı Hamza Sorgucu % 7

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:09
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