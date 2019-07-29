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Ali Sami Yen kabri başında anıldı

- Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 68. yıl dönümünde mezarı başında anıldı- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:- "(Ali Sami Yen için) Ben onun bizi izlediğine ve başarılarımızla çok mutlu olduğuna inanıyorum"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
Ali Sami Yen kabri başında anıldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün kurucusu, ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 68. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cengiz, Ali Sami Yen'in kurucu başkanları olduğunu hatırlatarak, "Üç dört çocuk Ali Sami Yen'in önderliğinde bir sınıfta oturuyor ve takım kuruyor. Hepimiz takım kurarız ancak o takım bir ateş topu gibi büyüyor. Sadece Türkiye'ye değil bütün dünyayı sarıyor. Ben onun bizi izlediğine ve başarılarımızla çok mutlu olduğuna inanıyorum. Oluşturulan bu sevgi selini Ali Sam Yen, lisenin bir odasında yazdı ve bu hale geldi. Yüzlerce yıl sonra yeni başkanlar Ali Sami Yen'in açtığı bu ateşi bütün dünyaya yayacak." ifadelerini kullandı.

Cengiz, gözlerinin dolduğunun belirtilmesi üzerine, "İnsan duygulanıyor. Galatasaray müzesini ziyaret etmenizi isterim. Ali Sami Yen'in müzenin hemen sağ tarafında sözleri var. Bu yazıyı okuyun ve ne kadar kaliteli bir olduğunu, Galatasaray'ın nasıl doğduğunu o kısacık yazısında göreceksiniz. Tüm kurucu liderlerimizi rahmetle anıyorum. Biz onların ilke, kültür ve insanlığına sadık kalacağız." diye konuştu.


- Süleyman Seba unutulmadı


Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.

Tören, Süleyman Seba için okunan duaların ardından sona ererken, basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz, "Süleyman Seba benim şahsen de tanışma şerefine eriştiğim çok değerli bir spor adamı. Hepsi bizim kardeş kulübümüz. Bütün takımlar bizim dostumuz. Lig başlamadan önce dostluk ve kardeşlik yaşasın. Eşit, adil bir yarış diliyorum. Bu yarışta hak edenin kazanmasını diliyorum. Umarım hak eden Galatasaray olur. Herkese başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
  1. Ali Sami Yen
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz

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