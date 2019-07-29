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Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray’ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen kabri başında anıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray’ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Anma töreni sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileklerini ileterek, yeni sezonda adil bir yarış olmasını temenni etti.


Galatasaray Kulübü’nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 68. yıldönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal’ın yanı sıra Galatasaray Lisesi eğitmenleri ve sarı-kırmızılı takımın taraftarları katıldı. Tören sonrası dostluk mesajları veren Cengiz, “İnsanların mezarlığa gelince duygulanmaması mümkün değil. Ali Sami Yen Bey’in ayrı bir özelliği var. Bizim kurucu başkanımız. 3-4 çocuk Ali Sami Yen’in önderliğinde lise 2‘de bir takım kuruyor. O takım bir ateş topu gibi büyüyor. Sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı sarıyor. Onun bizi izlediğine inanıyorum. Başarılarımızla çok mutlu oluyorum. Bu sevgi selini Ali Sami Yen bir okulda tasarladı. Binlerce yıl sonra yeni başkanlar, Ali Sami Yen’in açtığı bu ateşi dünyanın en tepesine yayacak. İnsan duygulanıyor. Size müzemizde Ali Sami Yen’in yazısını okumanızı tavsiye ederim. Bütün kurucu üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların ilkelerine her zaman bağlı kalacağız” dedi.


Galatasaray taraftarına da seslenen Cengiz, “Galatasaray’ın hedefi Türk olmayan takımları yenmektir. Gereken ne var ise Galatasaray’ımıza zarar vermeden optimum şekilde halledilecektir” açıklamasını yaptı.



Cengiz’den yeni sezon öncesi dostluk mesajı


Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba’yı da kabir başında ziyaret eden Cengiz, “Süleyman Seba’yı şahsen tanıma onuruna eriştim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizli, Kayserispor hepsi bizim kardeş kulübümüz. Her kulüp kardeşimiz, dayımız, amcamız. Süleyman Seba’yı da ziyaret edeceğiz ve lig başlamadan dostluk ve kardeşlik mesajı vermek istiyorum. Bütün rakiplerimize esenlikler diliyorum. Eşit ve adil bir yarış olsun. Hak eden kazansın. Umarım hak eden de Galatasaray olur. Herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
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