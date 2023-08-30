Ali Sabancı uyandırıldı!

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavisi süren Ali Sabancı, uyandırıldıktan sonra ailesiyle görüştürüldü.

Entübe edilip bir dizi operasyonun ardından 48 saat uyutulan Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ailesiyle görüştürüldü!

Cuma günü biri 5.5 saat olmak üzere üç ameliyat geçiren ve kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesinin ziyaret ettiği açıklandı.

Ali Sabancı uyandırıldıktan sonra bir süre bilincinin yerine gelmesi beklendi. Bilinci yerine geldikten sonra da aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi.