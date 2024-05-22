Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap

RECEP YEŞİL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hemen hemen her gün fondaş medyanın hedef göstermesiyle muhalif troller tarafından hedef alınıyor.

Son olarak karanlık Oda TV, Erbaş'ı "Her yeri gezdi Anıtkabir’in yolunu bulamadı: Ali Erbaş 7 yılda 11 km gidemedi." ifadeleriyle hedef aldı.

Ali Rıza Demircan Hoca'dan cevap!

Ali Rıza Demircan Hoca, Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap verdi.

"Oda TV, tam bir bağnazlık ve yarı putperestlikle muhterem kardeşimiz Ali Erbaş hocamızı eleştiriyor." diyen Demircan, "Ali Erbaş hocamızı seviyor ve tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Rıza Demircan Hoca'nın o yazısı:

Oda tv, tam bir bağnazlık ve yarı putperestlikle muhterem kardeşimiz Ali Erbaş hocamızı eleştiriyor.

Önce yazının özetini verelim:

{ Her yeri gezdi Anıtkabir’in yolunu bulamadı: Ali Erbaş 7 yılda 11 km gidemedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2017’de görevine atandı. Erbaş görevi boyunca hutbelerde Atatürk’ü anmazken görevde olduğu süre boyunca Diyanet’e 11 km uzaklıktaki Anıtkabir’deki hiçbir programa da katılmadı. Anıtkabir’e hiç gitmeyen Erbaş’ın 100’e yakın yurtdışı gezisi yaptığı belirlendi.]

TERCİHİ OLAN ADIYLA KAMÂL ATATÜRK

Kendi tercihi olan resmi adıyla Kamâl Atatürk laiklik üzerinde iken 1938’de öldü. Sevenleri kadar sevmeyenleri de olan tarihi bir şahsiyet. Başta çağdaşları olan Kuvây-i milliyeci kahraman il müftülerimiz gibi o da pek çok komutan askerimiz benzeri öncü olarak görevini yaptı. Müteşekkiriz.

Kamâl Atatürk, onayladığımız Cumhuriyet’in oluşturulması safhasında yapılan demokrasi karşıtı eylemlerden tutunuz da döneminde işlenen siyasi cinayetlere ve İstiklal mahkemelerinde oluşan hukuki katliamlara kadar pek çok olayın gölgesi altında…

Kendisi bir avuç arkadaşı ile, yarım asırlık seçim tecrübesi olan ülkemizde referanduma gidilmeden alınan devrim kararları ile İslam’ı ve tarihi dışlayan yargı konusu olabilecek atılımların da öncüsü…

5816 SAYILI KARA YASA

Atatürk soyadını almak ve başaklarının almalarını engellemek için şahsına özel 2 kanun çıkarttıysa da anıt bir kabir ve kanunla korunmak gibi bir vasiyeti yok. 5816 sayılı yasada sorumluluğu olmadığı doğru. Ama 5816 sayılı yasa , yasalaştırılırken yasa teklifini getiren bir çok DP milletvekilinin ve hatta bazı Cumhuriyet Halk partili milletvekillerinin bile hukuk ve demokrasi adına karşı çıktığı bu şahsa özgü hukuk garibesi kara yasanın karanlığa gömdüğü bir dönemde yaşıyoruz.

Yalnızca kendisinin ve sevenlerinin diliyle tanıtılan ve hâla tartışmaların odağında olan İslam ile çatışmalı bir siyasi devrimci kişi ile Diyanet İşleri Başkanı’nın ne işi ola?

Kamâl Atatürk devrimleri ile iktidarda ve Erdoğan’ın da önünde olan siyasi bir kişilik.

Erbaş hocanın, Atatürk aleyhine bir beyanı var mı? Yok. Yüceltme amacıyla Anıtkabir’e gitmeyin günahkâr olursunuz, diye bir çağrısı var mı? Yok. Peki ne istiyorsunuz?

TÜRBE KAPATAN ADAMA TÜRBE YAPMA SAYGISIZLIĞI

Türbeleri kapatan adama devrim yasasını da çiğneyerek bütün Türk tarihinin en büyük türbesini yapma saygısızlığınız yetmiyormuş gibi merhum Haydar Baş’ın Anıtkabir’e abdestle gidilmesi türünden iki yüzlü bir çağrı yaparak, Anıtkabir’e gitmesini mi istiyor ve bekliyorsunuz Ali Erbaş Hocadan?

ALİ ERBAŞ KARDEŞİMİ HİÇ BU KADAR SEVMEMİŞTİM

Talebeliği döneminde Süleymaniye Camii’nde Cuma cemaatim olan Ali Erbaş hocayı hiç bu kadar sevmemiştim.

İslam ve İslam ile ayarlı akılcılık ve demokrasi konusundaki duyarlılığı ve soyluluğu sebebiyle hocamızı tebrik ediyorum…

Sözü, yolumuzu aydınlatacak ölçümüzle bağlayalım:

“İslam ile belirlediğimiz Davamız uğrunda var gücünü harcayanları, elbette Cennet’e de götürecek kendi yollarımıza yönelteceğiz ve şüphesiz Allah iyi ve erdemli olanların yanındadır.” (Ankebût 69)