Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyesi oldu Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı. Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi" diye konuştu.

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