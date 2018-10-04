Ali Murat Başçeri? Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Derya Kanbay’dan boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri atandı. Peki Ali Murat Başçeri kimdir Ali Murat Başçeri hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Murat Başçeri biyografisi…

2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müstaşarlığı görev süresi biten Ali Murat Başçeri, şimdi büyükelçi olarak tekrar KKTC'ye geliyor. Daha önce KKTC’de TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görev yapan Başçeri, 2013 yılında Ankara’ya dönmüş, 2015 yılında Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.