Ali Koç'un uçağı yeni teknik direktör için havalandı!

Vitor Pereira sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile müthiş bir performans yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu hala belirsizken, başkan Ali Koç'tan bomba bir hamle geldi. Koç öğlen saatlerinde özel uçağıyla yeni teknik direktörle görüşmek üzere havalandı. Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki soru işaretleri hala devam ediyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe 10 maçtır kaybetmedi. Son 10 Süper Lig maçından 9 galibiyet, 1 beraberlik ve son 6 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, en son 2019 yılının mayıs-ağustos ayları arasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

LÖW İDDİA EDİLMİŞTİ AMA...

Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aylar öncesinden Alman teknik adam Joachim Löw ile prensipte anlaşma sağladığı ve sezon sonundan itibaren takımın Löw'e emanet edileceği iddia edilmişti. Fakat son günlerde sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ HAMLE!

İsmail Kartal ile seri galibiyetler alan ve lig ikinciliğine kadar yükselen Sarı Lacivertlilerde gelecek sezon da Kartal ile yola devam edilebileceği konuşuluyorken başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

ÖĞLE SAATLERİNDE ÖZEL UÇAĞIYLA HAVALANDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç öğlen saatlerinde özel uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni teknik direktör adayıyla görüşmek üzere havalandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç özel uçağıyla havalandı Yeni teknik direktörle görüşme bu akşam

LİZBON'DA JORGE JESUS İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

A Spor'un haberine göre özel uçağıyla Portekiz'e giden Ali Koç bu akşam Lizbon'da Jorge Jesus ile görüşecek. Başkan Koç ile birlikte Fenerbahçe'nin görüşme heyetinde Selahattin Baki'nin de bulunduğu ifade edildi.

ARALIK'TA BENFİCA'DAN AYRILDI

Ali Koç'un son günlerde Benfica efsanesi olan Jorge Jesus ile sıkı temas halinde olduğu iddia edilmişti. 67 yaşındaki teknik adam Jesus, daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Portekizli menajer, son olarak çalıştırdığı Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.

SERÜVENİ 1.5 SEZON SÜRDÜ

Jorge Jesus'un ikinci Benfica serüveni 1,5 sezon sürdü. Flamengo ile Brezilya Ligi ve Copa Libertadores şampiyonluklarını kazandıktan sonra Portekiz ekibine dönen Jesus'un görevine Porto maçından sonra son verilmişti.