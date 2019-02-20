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Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e cevap

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:"Bizim ifadelerimiz TFF'de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş. Bu açıklamaları zayıflatmak için Nihat Bey kullanılmış ya da kendini kullandırtmıştır"- "Siz hiç herhangi bir kulüp temsilcisinin temsil ettiği kulüp aleyhine böyle bir açıklama yaptığını gördünüz mü?"

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e cevap


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir'in bazı açıklamalarına ilişkin, "Bizim ifadelerimiz TFF'de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş. Bu açıklamaları zayıflatmak için Nihat Bey kullanılmış ya da kendini kullandırtmıştır." dedi.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün eski başkan vekillerinden Nihat Özdemir'in kendisiyle ilgili medyaya yansıyan ifadelerine, FB TV'deki açıklamalarıyla cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un bir televizyon programında, kendisinin de basın toplantısında hakem kararlarıyla ilgili geçen hafta yaptıkları açıklamaları hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Bu açıklamalardan sonra eski başkan vekilimiz, kulübümüzde 15 yıl görev almış şu an TFF'de başkan vekilliği yapan Nihat Özdemir'in özellikle bir medya grubunun gazetelerinde manşete çıkarılmış görüşleri vardı. Son derece şaşırdık ve üzüldük. Düzeltme gelir diye bekledik ama gelmedi. Bu açıklamalarda Nihat Bey'in, 'TFF'nin teminatıyım.' ve 'Fenerbahçe'nin başarısızlığına kılıf veya günah keçisi aranıyor.' görüşü vardı. Kendisiyle Semih Özsoy'un açıklamalarından bir iki saat sonra görüştüm. Nihat Bey, bu görüşmede bizle TFF'nin işleyiş şekliyle, MHK'nin ve futbolla ilgili kendi endişelerinin olduğunu paylaştı. Bu da bizim görüşlerimizle paraleldi. Medyaya yansıyan görüşleriyle ise tamamen zıttı."

Fenerbahçe'nin bulunduğu durumla ilgili her zaman en başta kendisini sorumlu gösterdiğini vurgulayan Koç, "Bizim bir günah keçisi ve buna bir kılıf arıyor olmamız söz konusu olmadı. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı kendisinden bir açıklama bekledik ama herhangi bir açıklama gelmedi. Nihat Özdemir'le görüştüm. Herhangi bir açıklama yapmadan, durumu tam kavramadan, ön yargılı olmadan açıklama yapmak istemedik. Nihat Bey'e yaptığımız toplantıyı hatırlattım ve bize söylediklerini kabul etti. Gazetelere yansıyan açıklamaların kendisine ait olup olmadığını sordum, kendisi inkar etmedi. 'Evet, ben bu açıklamaları söylemek zorunda kaldım.' dedi. Niye mecbur kaldığını sizlerle paylaşamayacağım. Dinlediğim zaman üzülsem mi şaşırsam mı bilemedim. Nihat Bey için üzülsem mi kızsam mı bilemedim." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in kendileriyle yaptığı toplantıdan sonra başka bir toplantıya katıldığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız açıklamalarla ilgili bu toplantıda serzenişte bulunanlar olmuş.Nihat Bey de bu görüşleri vermek zorunda kalmış. Bizler kapalı kapılar ardında başka, başka yerde başka konuşan insanlar değiliz. Özelde konuşulanları da açıklamayız. Aramızda geçenleri daha fazla anlatamayacağım. Anlatmam daha sıkıntılı ortam oluşturur. Bizim ifadelerimiz TFF'de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş. Bu açıklamaları zayıflatmak için Nihat Bey kullanılmış ya da kendini kullandırtmıştır."

Bu açıklamayı yapması için özellikle Nihat Özdemir'in seçildiğini savunan Koç, "Nihat Bey bu duruma kendini düşürmemeliydi. Şahsen üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Fenerbahçe olarak sıkıntılı bir süreçteyiz. İnşallah en kısa zamanda çıkacağız. Çok önemli bir maçımızın öncesinde TFF'deki bazı insanlara şirin gözükmek, sahip çıkmak adına Fenerbahçe'nin açıklamalarını boşa çıkartmak için, Fenerbahçe'yi zayıflatmak için, Fenerbahçe'de başkan vekilliği yapmış birinin sözlerinin kullanılması son derece acı vericidir. Fenerbahçe'yi temsil eden kişilerin bizim çıkarlarımızı korumaları için orada olmalarını beklemiyoruz. Buna karşın böyle birinin bizi hedef alması aslında camiamız açısından son derece acı bir durumdur. Siz hiç herhangi bir kulüp temsilcisinin temsil ettiği kulüp aleyhine böyle bir açıklama yaptığını gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
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