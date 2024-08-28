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Spor Ali Koç'tan inanılmaz rakam! Dev bütçesini açıkladı: Tam 185 milyon Euro! En büyük rakibi....
Spor

Ali Koç'tan inanılmaz rakam! Dev bütçesini açıkladı: Tam 185 milyon Euro! En büyük rakibi....

Yeniakit Publisher
2024-08-28 21:03:00 - 2024-08-28 21:23:57
Ali Koç'tan inanılmaz rakam! Dev bütçesini açıkladı: Tam 185 milyon Euro! En büyük rakibi....

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç'un başkanlığı döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çekti! Çalışmaları için bütçeyi ayıran Koç, 185 milyon euroluk bonservis geliri elde etti! Herkesi heyecanlandırdı ama ücretleri kazanmasına rağmen En büyük rakipleri karşısında henüz bir şampiyonluk yaşatamadı.

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç'un başkanlığı döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bedelle Brighton'a gönderen Fenerbahçe, Ali Koç döneminde toplam 185 milyon euroluk bonservis geliri elde etti.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde yapılan transfer satışları tekrar gündem oldu.

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro karşılığında Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yapılan transfer satışları şöyle: Mame Thiam: 1.5 milyon euro Michael Frey: 2 milyon euro Willian Arao: 2.5 milyon euro Marcel Tisserand: 3 milyon euro Ozan Tufan: 3 milyon euro Mergim Berisha: 4 milyon euro Allahyar Sayyadmanesh: 4.5 milyon euro Jailson: 4.5 milyon euro Altay Bayındır: 5 milyon euro Diego Rossi: 6 milyon euro Bruma: 6.5 milyon euro Giuliano: 10.5 milyon euro Josef de Souza: 12 milyon euro Attila Szalai: 12.3 milyon euro Eljif Elmas: 17.7 milyon euro Kim Min-jae: 19 milyon euro Arda Güler: 20 milyon euro Vedat Muriqi: 21 milyon euro Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro.

Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…
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