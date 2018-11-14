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Ali Koç'tan "HeForShe" açıklaması!

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "HeForShe" ile varılan işbirliği hakkında konuştu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
Ali Koç'tan "HeForShe" açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde "HeForShe" ile ilgili işbirliği kapsamında spor müdürleriyle düzenlenen sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktör Vekili Dr. Sayın Sabine Freizer'ın katılımlarıyla basın sohbeti düzenlendi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Seçim kampanyam boyunca hem Fenerbahçe hem de futbol özelinde bir şeyler söyledim. Futbol özelinde çocuklara kötü örnek olup, kötü bir miras bıraktığımızı söyledim. Futbol üzerinden centilmenlik, adil rekabet gibi kavramların öne çıkması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe'nin de bunda öncü olması gerektiğini söyledim.

Hatta Fenerbahçe'nin ülkedeki yaşam kalitesini yükseltmede bir araç olabileceğini de ifade etmiştim. 'Küfüre karşıyız' temasıyla sezona başladık. Bunun bir gecede olmayacağını biliyoruz ama tohumlarını da atmaya başlamamız gerekiyordu.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ne yapabiliriz diye de hep düşündük. STK'lardan birçok çocuk, aileleriyle beraber bizim maçlarımıza geldi ama hep büyük bir projenin peşindeydik.

Koç'un liderliğini yaptığı 'HeForShe' projesini "Fenerbahçe üzerinden devam ettirelim" dedik.

1929 yılında Türkiye'nin ilk kadın sporcusu şampiyon oldu. Sabiha Rıfat Gürayman aslında Türkiye'nin ilk kadın mühendislerinden ve Anıtkabir'in inşaatında çalışıyor. Erkek takımında oynayan tek kadın...

Yakın tarihe dönelim, 3 Temmuz'a gidelim. Bütün o süreç boyunca kadınlar hep en öndeydiler.

Fenerbahçe ve kadın dediğimiz zaman Mustafa Kemal'i de unutmayalım. Onun da kadınlarımıza verdiği önemi iyi biliyoruz. Kadının sporda daha fazla rol almasını hedefliyoruz.

'Magenta' rengi diye bir renk aslında yokmuş. Mavi ile pembenin karışımıymış. Pembe kadını, mavi de erkeği simgeliyormuş. Bu yüzden 'magenta'yla çıktık. Kızan taraftarlardan da özür diliyorum gerçekten... Bizim yönetim kurulumuzda da vardı karşı çıkanlar...

Sosyal medyada anlık tepkiler olabiliyor ama derdini iyi anlattığın zaman da insanlar kabul ediyorlar. Biz tabii ki sosyal medyaya göre kulübümüzü yönetmeyeceğiz ama her fikre saygı duyuyoruz. Derbi maçından sonra bile o kadar olay oldu hep bekledik. Vehbi Bey'in (Koç) bu konuda "Alacağın en önemli kararlardan önce bir gece bekle" sözü vardır. Sağlıklı kararları almadan önce hep bekledik, bu forma konusunda da konuştuk. Hatta 'Pembe formayla çıkalım' diyenler bile oldu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Faruk Ilgaz Tesisleri

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