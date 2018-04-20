Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ali Koç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için açıklama

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı.

20 Nisan 2018 Cuma 16:04
Ali Koç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için açıklama

Söyleşi öncesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki kokteylde Dernek Başkanı Mert Sayın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Koç, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıp 57'nci dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi, yazık oldu. Bunu hak etmedik. Bugün buradaki toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız" dedi.

"FAZLA BİR ŞEY SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Ali Koç'un derbide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplantıya katılmak istemediği, danışmanlarıyla yaptığı görüşme sonrası Marmaris, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ankara, Denizli ve Aydın'dan gelen üyeler olduğu için bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Yaklaşık 200 Fenerbahçeli üyenin ellerinde sarı-lacivertli bayraklar ve Fenerbahçe Marşı'yla karşıladığı Koç, herkesin elini sıkıp, hal hatır sordu. Kokteylde sanatçı Selçuk Alagöz'ün yazıp bestelediği söz ve müziğini yaptığı Fenerbahçe 100. yıl Marşının CD'si, Koç'a hediye edildi. Koç'un olaylı derbi nedeniyle çok gergin ve üzüntülü olduğu görüldü. Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan, kendisine derbi gerginliği de sorulan Koç, "Fazla bir şey söyleyecek durumda değilim" diye konuştu.

"DÜN AKŞAMKİ MAÇIN YANSIMALARI ÇOK FAZLA YERLERE ÇEKİLECEK"

Ali Koç, olaylarla ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik. Bugün toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız. Çünkü dün akşamki maçın yansımaları çok fazla yerlere çekilecek. Buna prim vermemek gerekir. En çok soğukkanlı, mantıklı ve sakin olduğumuz bir dönem. Kim acele eder konuşursa, yanlış yapar. Bu nedenle bugünkü toplantıyı da iptal etmek istiyordum. Ama çok değerli üyelerimiz, çok uzun yollardan geldiler. Bu nedenle toplantıya katılıp, kısa bir konuşma yapıp dönmek istiyorum. Mümkünse de üyelerimizden bu konu üzerinde yanlış yorumlar yapılmamasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Üyelerin yanlarında getirdiği atkı, forma ve bayraklaları imzalayan Koç, dernek üyeleriyle otelden ayrıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:04
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Denizli
  4. Çanakkale
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. Fenerbahçe Haberleri
  8. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    1. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    2. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    3. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    4. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    5. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    6. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    7. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    8. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    9. "Türk Telekom" davasında müebbet yağdı
    10. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    11. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    12. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    13. Twitter dünya genelinde çöktü
    14. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    15. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    16. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    17. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    18. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    19. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    20. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz