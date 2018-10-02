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Ali Koç'tan beklenen Cocu hamlesi geldi!

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'nun menajerini İstanbul'a çağırdı.

02 Ekim 2018 Salı 18:30
Ali Koç'tan beklenen Cocu hamlesi geldi!

Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.

Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi. Fenerbahçe'de yıllık 1,9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:

Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.

Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alacak.

Fesih olur ve o sezonda Fenerbahçe şampiyon olursa tüm bonusları alacak.

Fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde bitirirse tüm bonuslarını yine alacak.

(Sabah)

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:30
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor
  4. Sabah
  5. Rizespor
  6. Çaykur
  7. Hollanda
  8. Ali Koç

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