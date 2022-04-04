Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilginç sözler: Keşke ameliyat olmasaydı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 1. Yıl Balosu'na Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

Girne'de Merit Park'da düzenlenen baloda Ali Koç bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yüklenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın ameliyat olduğu için şanslı olduğunu, aksi takdirde daha fazla şeyler söyleyeceğini ifade etti.

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'la ilgili söylediği sözler şöyle:

Buradan sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum.

Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum.

Keşke ameliyat olmasaydı.

Çok söyleyeceğim şeyler vardı.

Defalarca söylememe rağmen karşıma çık aday ol.

Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup...

"Aday olsun seçime giderim"

Onları niyetleri tek dertleri pes etmem.

Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler.

Aday olsun yarın seçime giderim.

Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim.

Bazen şans insanın yanında oluyor.

Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat.

Ailemde abim, babam geçirdi.

Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir.

Restse rest meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum.

Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim.