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Ali Koç'tan Arsene Wenger ve Korkut açıklaması

Ali Koç, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Cocu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:38
Ali Koç'tan Arsene Wenger ve Korkut açıklaması

Cocu'nun görevine devam edeceğini belirten Koç, "Devre arasına kadar teknik direktör değişikliği düşünmüyoruz" dedi.

HOCA DEĞİŞTİRMEK KOLAY, DEĞİŞTİRMEYECEĞİM

Cocu ile yola devam edeceklerini belirten Koç, "Cocu'nun hazırlık maçlarında oynattığı futbol henüz bir iki maç dışında lige yansımadı. İyiye gittiğimizi düşünüyorum. Ersun Hoca'yı da getiririm 'Al işte siz istediniz' derim ama kulüp böyle yönetilmez. Ersun Hoca ile uzun vadeli bir proje yürütemeyeceğimizi düşünüyorum. Onun döneminden bu yana rahat maç izlemiyoruz. Güzel futbol oynattı ama birçok değişken şu an uygun değil. Ayrıca zamanlama açısından da hoca değişikliğini uygun bulmuyorum. Hoca değiştirmek, insanların gazını almak çok kolay. Değişime inanıyorum, devre arasına kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlarıma böyle bir değişikliğin erken olduğunu söyledim. Cocu ile görüştüm, Balkanlar'dan gelen teknik adamların neden daha başarılı olduğunu anlattım, oyunculara dokunduklarını ve duygusal anlamda bir şeyler olması gerektiğini söyledim. Durumu sadece Cocu'ya bağlamak haksızlık olur" dedi.

WENGER VE FENERBAHÇE UYMAZ

Blanc, Arsene Wenger ya da Tayfun Korkut ile hiçbir şekilde görüşmediklerini ifade eden Koç, "Arsene Wenger, Blanc, Tayfun Korkut gibi isimlerle konuşmadık, istişare de etmedik. Birçok mail geliyor ama cevap bile vermiyoruz. her çıkan iddia için iletişim yapamayız, bizim de bir duruşumuz var. Ders alacağımız eleştiriler var, haddini aşanlar da var. İşi bambaşka yerlere çekiyorlar, ilerleyen dönemde onlarla ilgili de konuşacağız. Arsene Wenger'i kim isteme ama şartları, durumu bir düşünün. Wenger'in aldığı teklifleri düşünün, ne Fenerbahçe ona, ne de o Fenerbahçe'ye uyar. Tamamen Türk hoca olmaz demiyorum ama gündemdeki iki Türk de olmayacak." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:38
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