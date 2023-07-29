Ali Koç'tan 5 yıldız kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"2-3 NOKTA ATIŞI TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

"Bu sene şu ana kadar iyi bir transfer planlaması yaptık. 2-3 tane daha nokta atışımız var, onları da inşallah önümüzdeki haftalarda halledeceğiz."

"BİNDİĞİMİZ DALI KESİYORUZ"

"Bir transfer yaptık, bana mesaj yağıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Mesajlarında yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz.

"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ CAMİANIN KENDİSİ"

"Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle."

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"BU KONU FENERBAHÇE - GALATASARAY KAVGASI DEĞİL"

"1959 öncesi şampiyonluklar bizim için nettir. Biz hakkımızın peşindeyiz. Efsanelerimizin sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için önemli bir konu bu. Fenerbahçe-Galatasaray kavgası değil. Arşivler tarafsız bir şekilde, oldu bittiye gelmeden incelensin."

"ONLARIN ANLADIĞI DİLDEN MÜCADELE EDECEĞİZ"

“Türk futbolunda 2000’li yıllarda hegemonya kuranlarla onların anladığı dilden her türlü mücadele edeceğiz. Neden panik içindeler? Çünkü o dönemde bir şampiyonlukları var."

"O KULÜBÜN BAŞKANI BU KADAR BİLGİSİZ OLAMAZ"

"Tüm güçleri, lobi ve uzantılarıyla bu konunun karşısında duruyorlar. Olağanüstü yalanlarla lobi yapmaya başladılar. Geçmişte başvurumuz reddedilmiş. Külliyen yalan. Kamuoyu ve TFF'yi etkilemeye çalışıyorlar. O kulübün başkanı, bu kadar bilgisiz olamaz. Mümkün değil. Birileri yanlış bilgilendiriyor herhalde."

"BUNDAN SONRAKİ MAÇLARIMIZDA YILDIZSIZ FORMAMIZLA OYNAYACAĞIZ"

"5 yıldızlı armamızın olduğu formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu karar almamızın sebebi; TFF'ye yaptığımız başvurunun üzerinden uzun bir sürenin geçmesiydi. Kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktı, Zimbru maçına 5 yıldızlı formayla çıktık. TFF tarafından komisyon kurulmamış olsaydı sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. Bunun puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezası var. Geldiğimiz noktada TFF'nin yaklaşımını son derece doğru buluyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız."

"AZİZ YILDIRIM YALAN VE TEHDİTLERLE ORTAYA ÇIKTI"

"Aziz Yıldırım, yine kendine has üslubu ve yalan ve tehditlerle kritik zamanda ortaya çıktı. Camia gücüne, bu sezon her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Öyle bir kültürde yaşıyoruz ki, bu yalanlara ve tehditlere cevap vermediğinizde üstünüze yapışıyor. Sayın Yıldırım, etrafındaki yancıları ile hayal dünyasında yaşıyor. Bütün aklı selim Fenerbahçeliler, sizin gerçek derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği olmadığını biliyor.

"CESUR GÖRÜNÜMLÜ CESUR OLMAYAN LİDERSİNİZ"

"Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız."