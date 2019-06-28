0553 313 94 23

Ali Koç'a FETÖ tepkisi: Başka isim mi kalmadı?

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nu transfer etmesine çok sert tepki gösterdi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:10
Ali Koç'a FETÖ tepkisi: Başka isim mi kalmadı?

Hava Kuvvetleri eski savcısı, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nu transfer etmemesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün 3 Temmuz kumpası sürecinde Aziz Yıldırım'a destek veren Fenerbahçeli Üçok, taraftarından yönetimine kadar kurumdaki herkesin FETÖ’yle mücadele ettiğini ve kulübün eski başkanının FETÖ kumpasıyla hapis yattığının da altını çizdi.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Merkezi adlı programa konuk olan Üçok, "FETÖ'den soruşturması devam eden bir kişiyi sen niye Fenerbahçe'ye alıyorsun. Sen Fenerbahçe olarak, FETÖ'yle bu ülkede en delikanlı mücadeleyi vermiş grupsun. Keşke bizim komutanlarımız Aziz Yıldırım'ın onda biri kadar mücadele etseydi" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da seslenen Üçok, "Niye yapıyorsun bunu. Türkiye'de futbolcu mu kalmadı" diye belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:10
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Hava Kuvvetleri eski savcısı
  4. emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı
    1. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    2. Minik kalplerin saçları umut oldu
    3. Mississippi taşkınlarının hasar..
    4. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    5. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    6. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    7. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    8. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    9. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    10. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    11. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    12. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    13. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    14. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    15. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
    16. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    17. İzmir'de taklit ürün operasyonu
    18. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması..
    19. TMMOB’dan "sel" açıklaması
    20. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı