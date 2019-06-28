Ali Koç'a FETÖ tepkisi: Başka isim mi kalmadı?

Hava Kuvvetleri eski savcısı, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nu transfer etmemesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün 3 Temmuz kumpası sürecinde Aziz Yıldırım'a destek veren Fenerbahçeli Üçok, taraftarından yönetimine kadar kurumdaki herkesin FETÖ’yle mücadele ettiğini ve kulübün eski başkanının FETÖ kumpasıyla hapis yattığının da altını çizdi.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Merkezi adlı programa konuk olan Üçok, "FETÖ'den soruşturması devam eden bir kişiyi sen niye Fenerbahçe'ye alıyorsun. Sen Fenerbahçe olarak, FETÖ'yle bu ülkede en delikanlı mücadeleyi vermiş grupsun. Keşke bizim komutanlarımız Aziz Yıldırım'ın onda biri kadar mücadele etseydi" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da seslenen Üçok, "Niye yapıyorsun bunu. Türkiye'de futbolcu mu kalmadı" diye belirtti.