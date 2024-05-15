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Medya Ali Koç’a çok büyük şok! İşte bunu hiç beklemiyordu
Medya

Ali Koç’a çok büyük şok! İşte bunu hiç beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:30:00 -
Ali Koç’a çok büyük şok! İşte bunu hiç beklemiyordu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un basiretsiz ve beceriksiz yönetim anlayışına, Koç Grubu’nun reklam yağdırdığı Cumhuriyet gazetesinin yazarı bile isyan etti. Hilmi Türkay, kaleme aldığı yazıda, Koç’un kavgacı ve inatçı bir profil sergilediğini belirterek özetle şunları kaydetti:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un basiretsiz ve beceriksiz yönetim anlayışına, Koç Grubu’nun reklam yağdırdığı Cumhuriyet gazetesinin yazarı bile isyan etti. Hilmi Türkay, kaleme aldığı yazıda, Koç’un kavgacı ve inatçı bir profil sergilediğini belirterek özetle şunları kaydetti: 

“4 kupalı başlangıç hüsranla son buldu. Yanlışlar her zamanki gibi yine diz boyu yaşandı. Bu hataları saymakla bitiremeyiz. Teknik direktör İsmail Kartal her kulvarda iyi başladığı maratonu sonlandıramadı. Gönül isterdi ki bir kupa alınsın. Olmadı. Kupalar hep amatör branşlardan geldi. Futbolun yeri başka. 

Başkan Ali Koç kararlarıyla gidişatı olumsuz etkiledi. Koç, kavgacı ve inatçı kimliğini bırakıp işine odaklansaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Diğer hatasını Jorge Jesus’u göndermekle yaptı. Jesus döneminde ikinci sınıf topçular alınmıştı. İsmail Hoca’da yıldızlar transfer edildi. Neye yaradı? (…)

Bir ay sonra kulübün başkanlık seçimi olacak. Ali Koç yeniden aday olduğunu duyurdu. Önceki gün, adaylığını açıklayan Sadettin Saran ile Koç bir araya geldi ve görüşme sonrasında Saran çekildi. Kulislerde Aziz Yıldırım’ın seçime girme ihtimali olduğu konuşuluyor. Adaylık konusunda bu hafta kritik.”
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