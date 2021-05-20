Ali Koç yeniden aday mı? Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenliyor. Başkanın ilk olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı. Ali Koç, bir dönem daha Fenerbahçe'de devam etmek istediğini duyurdu. Koç, "Önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadromuz var, eklemeler yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başaknı Ali Koç konuşmasında, “Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Gelecek sezon için kadronun yüzde 70 oranında hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun kadrosunun üzerine yapacağımız 1-2 dokunuş ile seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu alacağımız düşünüyoruz.” dedi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı corona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini açıkladı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecekti. Ancak kontrollü normalleşme süreci kapsamında başkanlık seçimi 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı.