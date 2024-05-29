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Spor Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak? Dengeleri değiştirecek hamlesi, son paylaşımı... İşte cevap
Spor

Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak? Dengeleri değiştirecek hamlesi, son paylaşımı... İşte cevap

Yeniakit Publisher
2024-05-29 23:31:00 - 2024-05-29 23:59:31
Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak? Dengeleri değiştirecek hamlesi, son paylaşımı... İşte cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimiyle ilgili olarak "Yeni teknik direktörümüzün kim olduğunu cuma günü öğreneceksiniz" dedi.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılması plananlanan olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım üyelerle buluşmaya devam ediyor.

"Cuma günü öğreneceksiniz"

Kongre üyeleri ile buluşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimine dair öncemli bir açıklama yaptı.

Başkan Koç, "Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü (7 Haziran) öğreneceksiniz." dedi.

"İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın performansına değinen Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler." dedi.
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"Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan devam edecekler"

Yıldız oyuncularını bırakmayacaklarını ifade eden Ali Koç, "Bu kadro istatistik olarak en iyi işleri yapmış, en karakterli kadro. Branco liderliğinde yakaladığımız uyumu devam ettireceğiz. Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan bunları hiçbir yere bırakmıyoruz devam edecekler. Eksik yerler için planlama devam ediyor." sözlerini sarf etti.

"Gelsin beraber televizyona çıkalım"

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım." dedi.

"Ahmet Ketenci 1.5 ml $ yatırım ile yapacak"

Stadyum kapasitesinin artırımı için konuşan Koç, "Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 ml $ yatırım ile yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Benzema haberi gerçek dışıdır"

Son olarak Karim Benzema haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Koç, "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!" sözlerini sarf etti.

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