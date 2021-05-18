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Spor Ali Koç yakın çevresine dert yandı: Böyle olmamalıydı
Spor

Ali Koç yakın çevresine dert yandı: Böyle olmamalıydı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyonluğun kaybedilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Koç'un yakın çevresine çok para harcadığını söylediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 01:56:00 -
Ali Koç yakın çevresine dert yandı: Böyle olmamalıydı

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başarısızlıklar sonrası yakın çevresine dert yandı.

"Böyle olmamalıydı"

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, büyük moral bozukluğu yaşayan başkan Koç'un "Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı" diyerek isyan etti. Haberde Koç'un Fenerbahçe için 150 milyon Euro (1 milyar 540 milyon TL) harcadığı öne sürüldü.

Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç'un kararını bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Koç'un yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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