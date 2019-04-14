Ali Koç ve Mustafa Cengiz ayrı yerlerde takip etti Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbide Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde derbiyi izledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti. Cengiz, dev derbiyi Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile yan yana takip ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde mücadeleyi izledi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi gerilim! Hasan Şaş'la Volkan Demirel...

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