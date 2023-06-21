  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi! Takımdan ayrılıyor mu?
Spor

Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi! Takımdan ayrılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2023-06-21 20:05:00 -
Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasında 3 saatten fazla süren bir görüşme oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki kritik görüşme 3 saatten fazla sürdü. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

Yeniden görüşecekler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. 3 saatten fazla süren görüşmede Arda Güler, toplantıdan mutlu olarak ayrıldı. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınmadı. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

Kalması isteniyor

Performansıyla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki kalması isteniyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23