Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi! Takımdan ayrılıyor mu?

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki kritik görüşme 3 saatten fazla sürdü. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

Yeniden görüşecekler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. 3 saatten fazla süren görüşmede Arda Güler, toplantıdan mutlu olarak ayrıldı. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınmadı. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

Kalması isteniyor

Performansıyla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki kalması isteniyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.