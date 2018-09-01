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Ali Koç transfer konusunda sessizliğini bozdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin 187. sayısı için bir başyazı kaleme aldı. Koç, yazısında transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:18
Ali Koç transfer konusunda sessizliğini bozdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bonservisiyle kadroya kattıkları oyuncuların yaş ortalamasının 22 olduğuna dikkat çekerken transferi de oldukça karlı bir biçimde kapattıklarını belirtti.

İşte o yazı:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Dergimizin bu ayki sayısında, sizlere öncelikle futbol takımımızdaki yapılanmamız hakkında seslenmek istiyorum.

Futbol şubemiz, camiamızla daha önce de paylaştığımız kulübümüzün mali durumu ekseninde ve UEFA Financial Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde, yeni bir yapılanma anlayışı ile transfer sezonunu geride bıraktı.

Bu anlayış doğrultusunda, sadece günü kurtarmak yerine, önümüzdeki yılları da düşünerek, mali açıdan gerçekçi bir yaklaşım ile kulübümüze asgari finansal yük teşkil edecek efektif bir transfer politikası sergilemeye özen gösterdik.

Bu transfer politikasının temel felsefelerini, potansiyeli yüksek, yaş ortalaması düşük, maaş ödemeleri geçmişe oranla çok daha avantajlı, ekonomik anlamda da gelecekte kazanç sağlayacak bir yapıyla kurduk.

Geçen sezon kadromuzda bulunan 11 oyuncumuz 30 yaş üzerindeydi. Bu sezon kadromuza kattığımız 11 oyuncunun tümünün yaş ortalamasının 24 olduğunu, sadece bonservisleri ile kadromuza kattığımız 8 oyuncuya baktığımızda ise, yaş ortalamasının 22 olduğunu dikkatinize sunmak istiyorum.

Giuliano de Paula ve önümüzdeki sezon sözleşmeleri sona erecek Fernandao ile Josef de Souza'ya gelen teklifleri değerlendirerek, 25 milyon euroluk bir bonservis geliri elde ettik.

Andre Ayew, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Barış Alıcı, Berke Özer, Diego Reyes, Ferdi Kadıoğlu, Harun Tekin, Jailson Marques Siqueira, Michael Frey, Tolga Ciğerci'yi de bonservisleri ile beraber kadromuza kattık.

Tüm bu transferlerimizi gerçekleştirmek için kulübümüzün kasasından çıkan kiralama ve bonservis bedelleri toplamı, kasamıza giren 25 milyon euro tutarının takriben yarısına tekabül etti. Dolayısıyla, Futbol A takımımızın kadrosuna, bu transfer sezonunda 11 yeni oyuncu katılırken, kasamız önemli ölçüde artı tutarla kapandı.

Özetle; ana amacımız doğrultusunda hareket ederek, potansiyeli oldukça yüksek, yaş ortalaması genç oyuncu grubunu, kadromuza uygun ve uzun vadeli sürdürülebilir maliyetlerle katarken, kulübümüze fırsat olabilecek oyuncu satışlarını da en iyi şartlara getirerek gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.

Hiçbir an panik yapmadan, son derece bilinçli ve kontrollü bir şekilde, geleceğe yönelik emin adımlar atan bir Fenerbahçe olma yolunda gerçekleştirdiğimiz bu sezon öncesi yapılanma için, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ve Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'ya da, katkıları için sizlerin huzurunuzda teşekkürlerimi iletirim.

Memnuniyetle ifade ederim ki; hocamız Sayın Cocu, PSV kariyerinden de görülebileceği üzere, gençlerle yeniden yapılanan bir takımı, çok üst düzey noktalara taşıma konusunda büyük başarılara imza atarak kendisini ispatlamıştır.

Kendisine teslim ettiğimiz, potansiyeli yüksek genç oyuncuların ağırlıklı olduğu takımımızı, en iyi şekilde değerlendireceğine ve takımımızı yeniden yapılandıracağına inancımız tamdır.

Tabii ki bu sürecin kolay olmayacağının da farkındayız. Bu tarz çok yönlü ve kökten değişim dönemleri her zaman sancılı olmuştur.

Bunun yanında, bu geçiş sürecimizde bazı kesimlerin, gelişimimizi ve yeniden yapılanmamızı ısrarlı ve sistematik bir şekilde engellemeye çalışacağını da lütfen hiçbir zaman unutmayın."

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 16:18
  1. Phillip Cocu
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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