Ali Koç, teknik adamla görüşecek

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hala cevapsız kalan sorular mevcut. Öncelikle taraftarların ve spor kamuoyunun en büyük merak konusu olan yeni sezonda takımın başında kim olacak?

Sarı Lacivertli ekipte İsmail Kartal ile yola devam edip etmeyeceği de merak konusuyken, flaş bir haber geldi. A Spor'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gittiği öğrenildi.

Ali Koç'un bir süredir sık sık yurt dışı seyahatine giderek yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu. Alternatiflerin arasında Jorge Jesus dışında sık sık Joachim Löw ismi de geçiyordu. Hatta son dönemde başarılı bir grafik çizerek Fenerbahçeli taraftarların gönlünü kazanan İsmail Kartal ile yola devam kararı da masadaki diğer tercihler arasında.

Ali Koç ve beraberinde görüşmeye giden yöneticilerin Jorge Jesus ile yapılan görüşmenin ardından artık nihai kararı verecekleri de gelen bilgiler arasında.