  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hakurk’ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu kritik
Samsun yeni Kovid-19 mücadelesini duyurdu! 1 günde 55 bin 555
Spor Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
Spor

Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!

TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sert ifadeler kullandı. Koç, "Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. TFF yönetiminde yer alan bazı kişiler ahlaksızca 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki ben kurgulamışım gibi Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın dendi. Bu insanlar ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın.' dediler" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 14:28:00 -
Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu'nda yayıncı kuruluş ve diğer konularda ters düşülmesi üzerine söz alıp kürsüye çıktı. Koç'un sert ifadeleri de oldu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"Ligin beşinci haftası anlaşma sağlanıyor"

Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 21-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu.

"Yayıncı kuruluşa teşekkür ettiniz"

Yayıncı kuruluşa teşekkür ettiniz. Yayıncı kuruluşla ilgili yaşanan problemlere de değinseydiniz, teşekkürünüzü anlayışla karşılardım.

"Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın"

İki hafta önce, 19 kulübün yaptığı açıklama şahsıma mal edildi. Çok yazıktır ki TFF yönetiminde olan bazı arkadaşlar, son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın.' dedi. Devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde bile kurgulandı.

"Federasyon kabul etti"

2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluşla bir anlaşma yok. Geçen sezon da bu dönemde yine anlaşma yoktu. Bizler geçen yıl kabul etmedik ama hukuken muhatap olmadığımız için federasyonumuz onların rakamını kabul etti.

"Biz bu kafayla gidersek dibe vuracağız"

Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda .Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ismet

ALİ BEY BİZ BU KAFAYLA GİDERSEK Dİ,BE VURURUZ DİYORSUN SEN 3 YILDA FENERBAHÇEMİZİ ZATEN DİBE VURDUN FUTBOLLU BİTİRDİN BASKETİ BİTİRDİN Bİ DÜNYA BORÇ YAPTIN AZİZ BAŞKANIN ALDIKLARINI SATIYORSUN AZİZ BAŞKANIN YAPTIGININ ÜSTÜNE NE KOYDUN ONU SÖYLE KENDİ BECERİKSİZLİ,GİNİ FEDERASYONA NİHAT BAŞKANA BAGLAMA YAZIKTIR
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay