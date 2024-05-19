Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler RAMS Park'a gelip oyuncularla birlikte galibiyeti kutlamak isteyince ortalık karıştı.
Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray zaferi sonrası RAMS Park'a geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerinde galibiyeti kutlamak istedi. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.
POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI
Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Galatasaray 3 gol atacak, Fenerbahçe izleyecek! Taraftarlar küplere binecek: Tahminini duyurdular!
Spor
Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...
Spor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başlamadan saha karıştı! İki takımın oyuncuları birbirine girdi!