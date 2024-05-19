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Spor Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik
Spor

Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik

Yeniakit Publisher
2024-05-19 22:49:00 -
Ali Koç sahaya inince ortalık karıştı! RAMS Park'ta büyük gerginlik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler RAMS Park'a gelip oyuncularla birlikte galibiyeti kutlamak isteyince ortalık karıştı.

Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray zaferi sonrası RAMS Park'a geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerinde galibiyeti kutlamak istedi. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.

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Kafkasya

Ali koç suyun ısındı Aziz Yıldırım geliyor gelmekte olan bı gitte sen ve boş konuşmalarından bıktık uzandık.
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