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Spor

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:03:00 -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FETÖ’den hüküm giyen eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için, "Aziz Başkanın, örgüt lideri ile ilgili daha çelişkili açıklamaları da var 2013'ten sonra. Benim çizgim aynı, yanlış olur, doğru olur, benim çizgim aynı. Ben böyle gidip gelmiyorum. Bizim bir çizgimiz var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin davetiyle seçim çalışmaları için Ankara'ya geldi.

 Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda içinde bulundukları seçim atmosferinin, Fenerbahçe demokrasisinin güçlendiği bir süreç olması temennisinde bulunan Koç, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde de camianın kenetlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

 "Aziz Başkanın, örgüt lideri ile ilgili 2013'ten sonra çelişkili açıklamaları var"

 Bir kongre üyesinin, "Aziz Yıldırım'ı destekleyenler sistemin devamını mı istiyor?" ifadeleri üzerine Ali Koç, şu görüşlere yer verdi:

 "Öyle bir şey demedim. Sistemi devam ettirmek için demedim. Bize olan husumet sistemle ilgili yaptığımız mücadele ve savunduğumuz değerler dedim. Ama şunu da söyleyeyim. Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Aziz Başkanın, örgüt lideri ile ilgili daha çelişkili açıklamaları da var 2013'ten sonra. Benim çizgim aynı, yanlış olur, doğru olur, benim çizgim aynı. Ben böyle gidip gelmiyorum. Bizim bir çizgimiz var. Aziz Başkan, cumhuriyet değerlerine son derece önem veren biri. Biz de onun tornasından geçtik. Fenerbahçe'nin DNA'sında da bu konularda bir duruşu var. Ne yazık ki zaman içinde bizim bu duruşumuz siyasete çekildi. Çünkü cumhuriyet değerleri bir siyasi tartışma malzemesi haline geldi. Bize göre değil. Biz siyaset falan yapmıyoruz."

 "Bana 'FETÖ projesi' diyen Aziz Yıldırım." ifadesini kullanan Koç, "Onun için rakip takımın başkanı bana 'proje' dediği zaman ben cevap vermiyorum. Dönüp 'senin başkanın dedi kardeşim' diyecek." dedi.
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Yorumlar

Ferhat

Zamanında fetöcü maliyecilerin Tüpraş baskınını unutmadık.

Şefik Altınbaş

Evet bende fetocu olduğunu duymuştum.
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