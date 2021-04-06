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Gündem Ali Koç korona mı oldu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sağlık durumu nasıl?
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Ali Koç korona mı oldu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sağlık durumu nasıl?

Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç korona oldu. Ali Koç’un koronavirüse yakalanmasından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sağlık durumu nasıl? sorusu da merak edilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:11:00 - 2021-04-06 10:12:04
Ali Koç korona mı oldu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe Kulübünden Ali Koç hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

Ali Koç kimdir?

1967 yılında dünyaya gelen Ali Koç, Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür.

İş hayatına 1990’da American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 30 Ocak 2008’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta olan Ali Y. Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Ali Y. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Finansal Hizmetler, Koç Sistem, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Başkan,  Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR’da Global Danışma Kurulu Üyesidir.

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