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Medya Ali Koç, İmamoğlu'na çok pis daldı!
Medya

Ali Koç, İmamoğlu'na çok pis daldı!

Mehmet Barlas, "6'lı masanın aday arayışlarına dışarıdan bir deparla katılan İmamoğlu'nun destekçileriyle başı belada" dediği yazısında, Cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini vermek için gittiği Karadeniz turuna davet ettiği "yandaş" gazeteciler yüzünden sıkıntı çeken İBB Başkanı'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yediği golü köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:55:00 - 2022-05-08 11:18:43

Mehmet Barlas, "6'lı masanın aday arayışlarına dışarıdan bir deparla katılan İmamoğlu'nun destekçileriyle başı belada" dediği yazısında, Cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini vermek için gittiği Karadeniz turuna davet ettiği "yandaş" gazeteciler yüzünden sıkıntı çeken İBB Başkanı'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yediği golü köşesine taşıdı. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"(...) 6'lı masanın aday arayışlarına dışarıdan bir deparla katılan İmamoğlu'nun (...) destekçileriyle başı belada. Cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini vermek için gittiği Karadeniz turuna davet ettiği "yandaş" gazeteciler yüzünden sıkıntı çekerken bir gol de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

İmamoğlu, bordo-mavi bir kravatla Fenerbahçe'ye hakaret içeren kitabı Divan Başkanı Uğur Dündar'a hediye ettiği gerekçesiyle Ali Koç'un hedefi oldu.

"Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" diyen Koç'un sözleri "soğuk duş etkisi" yaptı ve "İmamoğlu kendini imha etti" yorumlarına sebep oldu."

 

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